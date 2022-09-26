У Міноборони України повідомили про ситуацію із зимовою формою для ЗСУ

Наразі триває розв'язання питань логістики та відшивання зимового одягу для українських бійців.
Коментар щодо ситуації із зимовою формою для бійців ЗСУ під час війни надала заступниця міністра оборони.
Під час ефіру телемарафону "Єдині новини" Ганна Маляр повідомила, чи придбано на сьогодні екіпірування у достатніх обсягах.
"Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається у соцмережах, як було свого часу із бронежилетами. Їх вже у запасі є 135 тис. Тобто не просто забезпечення, а ще й запас. Така сама ситуація із зимовим одягом", - зазначила Маляр.
За її словами, наразі вже надходять великі партії зимового одягу для українських бійців.
"Декілька тижнів - і ця тема зникне з обговорення. Її буде вирішено", - заявила Маляр.
Вона додала, що до повномасштабного вторгнення професійна армія становила 215 тис. бійців відповідно до закону. Мобілізовано було сотні тисяч.
"У жодного виробника - ні в українського, ні в західного - немає в такій кількості одягу в стоку, щоб просто купити і привезти. Тобто всі ці замовлення відшиваються. Щойно на складі фізично оформлюється кількість, ми викладаємо ці цифри. Повністю контракти, які необхідні для забезпечення зимовим одягом, укладено. Зараз тривають питання логістики і відшивання цієї форми", - зазначила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що поразки Росії на фронті в Україні впливають на Лукашенка. Він може вести сепаратні переговори із Заходом про гарантії безпеки для себе в разі відходу від влади.
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