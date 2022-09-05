У Міноборони України заявили, що ППО Росії нездатна ефективно протидіяти атакам ЗСУ

Підрозділи ЗСУ не надають ворогу можливості використовувати українську інфраструктуру в своїх інтересах та тримають під вогневим ураженням на півдні відповідні об'єкти.
Протиповітряна оборона Росії нездатна ефективно протидіяти атакам ЗСУ.
Про це на брифінгу 5 вересня повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Тобто завдані удари були достатньо красномовні – дали зрозуміти, що використовувати, зокрема, наші мости ворогові у своїх цілях не варто... Водночас під ураження також потрапляє протиповітряна оборона ворога, і вона нездатна протидіяти ефективно", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що окупанти, попри ризик для свого життя, намагаються перевозити мостами важку техніку та боєприпаси. Наслідком цього стало руйнування певних секцій одного з мостів, оскільки вони не витримали навантаження.
"Наразі всі ці артерії є непроїзними. Саме тому вони (окупанти) облаштовують альтернативні шляхи – паромні, понтонні переправи, баржеві переправи. І ми їх теж тримаємо під вогневим контролем", - заявила начальниця ОКП сил оборони півдня України, нагадавши, що вже три понтонні переправи ворога знищено.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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