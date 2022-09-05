У Міноборони України заявили, що ППО Росії нездатна ефективно протидіяти атакам ЗСУ

Підрозділи ЗСУ не надають ворогу можливості використовувати українську інфраструктуру в своїх інтересах та тримають під вогневим ураженням на півдні відповідні об'єкти.

Протиповітряна оборона Росії нездатна ефективно протидіяти атакам ЗСУ.

Про це на брифінгу 5 вересня повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Тобто завдані удари були достатньо красномовні – дали зрозуміти, що використовувати, зокрема, наші мости ворогові у своїх цілях не варто... Водночас під ураження також потрапляє протиповітряна оборона ворога, і вона нездатна протидіяти ефективно", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що окупанти, попри ризик для свого життя, намагаються перевозити мостами важку техніку та боєприпаси. Наслідком цього стало руйнування певних секцій одного з мостів, оскільки вони не витримали навантаження.

"Наразі всі ці артерії є непроїзними. Саме тому вони (окупанти) облаштовують альтернативні шляхи – паромні, понтонні переправи, баржеві переправи. І ми їх теж тримаємо під вогневим контролем", - заявила начальниця ОКП сил оборони півдня України, нагадавши, що вже три понтонні переправи ворога знищено.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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