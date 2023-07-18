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У Міноборони відповіли, коли настане кульмінація під Мелітополем та Бердянськом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Міноборони відповіли, коли настане кульмінація під Мелітополем та Бердянськом

У Міноборони відповіли, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Бердянськ / Фото: Associated Press

Окупанти на півдні збудували потужну оборону і зараз усіма силами намагаються зупинити наступ, зауважила Маляр.

У Міноборони наголосили, що українські військові на півдні потрохи, але впевнено просуваються вперед. Кульмінація під Мелітополем та Бердянськом настане тоді, коли ворог буде виснажений, що дозволить сформувати певні місця для успішного наступу.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарфону у вівторок, 18 липня.

Вона зауважила, що Росія, на жаль, сильний ворог. Вони збудували потужну оборону і зараз усіма силами намагаються зупинити наступ на півдні.

"Давайте згадаємо Херсон. Там теж не за 1 день було звільнено місто – тривалий час готувалась ситуація та обстановка. Кульмінація настає тоді, коли сторона ворога виснажена та формуються певні точки і місця, де найбільш успішно можуть діяти ЗСУ", – пояснила Маляр.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чому контрнаступ ЗСУ сповільнюється - все через мінні поля. Як зауважила заступниця міністра оборони Ганни Маляр, розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.

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Дата публікації
Перегляди
2887
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