Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Міноборони відреагували на дані США щодо втрат України та Росії на війні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
3277
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Міноборони відреагували на дані США щодо втрат України та Росії на війні

США назвали втрати України та Росії на війні

У Міноборони пояснили, чому це небезпечно.

Видання The New York Time посилаючись на неназваних посадовців США опублікувало втрати України та РФ на війні. 

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ці відомості у Мережі.

Вона підкреслила, що така інформація під час воєнного стану - державна таємниця. 

"Під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій. Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - зазначила Маляр.

Вона додала, що йдеться не лише про загальне число втрат, а й кількість втрат, наприклад, конкретних підрозділів, особливо під час бойових дій.

"Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, станом на 19 серпня 2023 року ЗСУ знищили 257 010 військових російської окупаційної армії. За минулу добу було ліквідовано ще 500 окупантів. Дані уточнюються.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3277
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація