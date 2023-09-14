У Міноборони відредагували допис про звільнення Андріївки: "Ситуація складна й мінлива"

В ЗСУ повідомили, що там тривають жорстокі бої.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відредагувала свій допис про звільнення села Андріївка Бахмутського району Донецької області після заяви 3-ї штурмової бригади ЗСУ про те, що це неправда. Вона повідомила, що ситуація в цьому населеному пункті складна й мінлива.

Про це йдеться на телеграм-каналі Ганни Маляр.

Заступниця міністра оборони України раніше повідомила: "Основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І у нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях".

Проте після заяви 3-ї штурмової бригади про те, що це передчасна й неправдива інформація, Маляр відредагувала свій допис, зазначивши, що: "Андріївка - ситуація дуже складна і мінлива. Тримаємо кулаки за наших".

Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш у коментарі "Громадському" також спростував повернення Андріївки під контроль України.

Андріївка на карті

"Ми не підтверджуємо звільнення населеного пункту Андріївка. Наразі в цьому районі тривають активні жорсткі бойові дії. Щойно стане відомо про остаточне звільнення від окупантів цього населеного пункту, ми обов'язково повідомимо суспільству", - сказав військовий.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вибивати російських окупантів з лівого берега Дніпра. Українські захисники домагаються, щоб знизилася кількість обстрілів правого берега Херсонщини.

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