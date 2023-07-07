У Міноборони закликали Telegram-канали "фільтрувати" повідомлення про просування ЗСУ

У Міністерстві оборони закликали власників Telegram-каналів не публікувати інформацію про просування українських військових без підтвердження Генерального штабу, або офіційних спікерів влади.

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Про це у своєму Telegram написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ворог уважно відстежує повідомлення та корегує свої удари.

"Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день — наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", - йдеться в повідомленні.

Маляр закликала поширювати інформацію лише після офіційного підтвердження від Генерального штабу, ОСУВів та Міноборони.

"Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська терористична армія 7 липня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти обстріляли місто ракетами С-300 та поцілили в об'єкт інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що українські захисники відбили успішні атаки противника на Бахмутському напрямку та продовжують наступальні дії на півдні та півночі Бахмута.

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