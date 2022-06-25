У Міноборони заявили, що дописи мирних людей у соцмережах зірвали операцію ЗСУ біля Сєвєродонецька

Військова операція Збройних сил України біля Сєвєродонецька була зірвана через повідомлення про ситуацію цивільних осіб у соцмережах.

Це 23-24 червня не дозволило українським військовим доробити заплановане.

Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштаба почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька.Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - наголосила вона.

Маляр додала, що до оприлюднення офіційної інформації Генштабу публічно не можна повідомляти про вихід чи заходження підрозділів ЗСУ в населені пункти, бо це шкодить нашим військовим.

"Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з … або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час - добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші", - зазначила заступниця очільника Міноборони України.

Нагадаємо, зранку 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українських військових доведеться відводити із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях не має сенсу.

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