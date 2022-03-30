У Міноборони заявили, що окупанти продовжують обстрілювати Харків з артилерії й завдавати ракетно-бомбових ударів

У Міноборони заявили, що окупанти продовжують обстрілювати Харків з артилерії й завдавати ракетно-бомбових ударів

Окупанти й надалі блокують Харків.

Російські армійці продовжують блокувати й обстрілювати Харків і н.п. Барвінково. Також окупанти за допомогою авіації намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Слов’янська.

Про це спікер Міністерства оборони України сказав на брифінгу 30 березня.

"Підрозділі західного військового округу та північного флоту РФ проводять перегрупування та поповнюють боєкомплект. У районі південніше міста Ізюм підрозділи окупантів за підтримки авіації намагаються прорвати нашу оборону в напрямку Слов’янська. Також росіян продовжують блокувати Харків та завдають ракетно-бомбові удари і проводять артилерійські обстріл міста Харкова та населеного пункту Барвінково", - розповів він.

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