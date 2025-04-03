У Міноборони готують нові посади для добровольців контракту 18-24: що відомо

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив про розширення контрактної програми 18-24: нові посади будуть пов’язані з підвищеним ризиком / © Associated Press

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До програми річних контрактів 18-24, за якими люди, що не підлягають мобілізації за віком, можуть долучитися до ЗСУ, планують додати нові посади. Вони стосуватимуться піхоти та будуть ризикованими.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері Громадського радіо.

Зараз за контрактами 18-24 доступні такі позиції:

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стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

За словами Лазуткіна, список буде розширено через високий попит на добровольців. Однак нові посади будуть насамперед у піхоті, а також вимагатимуть мотивованих кандидатів, готових до ризику.

Грошова винагорода за контрактом 18-24 складає 1 мільйон гривень, які виплачуються у три етапи: •

200 тисяч гривень – після підписання контракту;

300 тисяч гривень – після проходження підготовки та першого бою;

500 тисяч гривень – після завершення контракту.

Крім цього, військові отримуватимуть основне грошове забезпечення та додаткові виплати за виконання бойових завдань.

За словами Лазуткіна, контрактами 18-24 активно цікавляться жінки. Найчастіше їх приваблюють снайперські та медичні посади.

Речник Міноборони також зауважив, що не всі бригади ще готові приймати добровольців. Причина – необхідність якісної підготовки та передачі бойового досвіду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України розширив дію експериментального проєкту щодо мотивації до військової служби. Тепер одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень зможуть отримати не лише контрактники ЗСУ, а й військові Національної гвардії та Держприкордонслужби.