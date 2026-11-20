Відстрочка для студентів

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В Україні можуть змінити правила надання відстрочки від мобілізації студентам. Відповідне питання вже обговорюють у Міністерстві оборони та інших державних відомствах. Зокрема, розглядають можливість перегляду законодавчих підстав для отримання відстрочки у зв’язку з навчанням.

Про це розповів міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в інтерв’ю Суспільному.

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Чому в Україні обговорюють обмеження відстрочки для студентів

За словами міністра освіти і науки Андрія Бутенка, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно зросла кількість чоловіків віком понад 25 років, які вступають до закладів освіти. Найбільше таких вступників було у 2024 році — понад 100 тисяч.

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Особливо помітною ця тенденція стала в окремих приватних закладах освіти, де частка студентів віком понад 25 років сягала 90%.

Водночас міністр наголосив, що багато чоловіків цієї вікової категорії справді навчаються. Щоб виявити випадки формального здобуття освіти, Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти перевіряє, чи відвідують студенти заняття та виконують навчальні плани.

За результатами таких перевірок із 2025 року близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років відрахували із закладів освіти через невиконання навчальних планів.

Чи можуть студентам скасувати відстрочку від мобілізації

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що в Міністерстві оборони та інших державних відомствах обговорюють можливість перегляду умов надання відстрочки від мобілізації студентам.

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За його словами, для запровадження таких обмежень необхідно внести зміни до законодавства про мобілізацію.

«Юридично це можливо через зміни до законодавства про мобілізацію, щоб змінити право на отримання відстрочки внаслідок освіти. Втім, це питання вже не про освіту, а про права громадянина. Ця дискусія триває і в Міноборони, й в інших відомствах», — зазначив Бутенко.

Одним із можливих варіантів є запровадження вікових обмежень для отримання відстрочки. Однак міністр не уточнив, чи підтримує таку ініціативу, зазначивши, що для її оцінки необхідно ознайомитися з усіма положеннями відповідного законопроєкту.

Наразі конкретні обмеження, категорії студентів, яких вони можуть стосуватися, та строки запровадження змін не визначені.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації 2026 року

Станом на 20 листопада 2026 року чинні правила надання відстрочки студентам залишаються в силі.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку за визначених законодавством умов мають:

студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти, ніж раніше отриманий;

аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Для студентів однією з основних умов є дотримання послідовності здобуття освіти. Наприклад, повторне навчання на тому самому освітньому рівні саме по собі не дає права на відстрочку.

Водночас досягнення 25-річного віку не означає автоматичної втрати права на відстрочку. Визначальними залишаються передбачені законодавством умови навчання.

Як студентам оформити відстрочку у 2026 році

Наразі студенти можуть оформити відстрочку через застосунок «Резерв+», якщо необхідна інформація про навчання є в державних реєстрах.

За чинним порядком студентську відстрочку надають на навчальний семестр, але не більш ніж на шість місяців.

Для підтвердження права на неї використовують відомості Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Якщо законні підстави зберігаються, відстрочка може продовжуватися автоматично за умови наявності та коректності необхідних даних у державних реєстрах.

У випадках, коли оформлення онлайн недоступне, документи можна подати через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Адміністратор приймає їх і передає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який ухвалює рішення щодо надання відстрочки.

Коли можуть змінити правила відстрочки для студентів

Наразі невідомо, коли можуть запровадити нові обмеження та яких саме студентів вони стосуватимуться. Конкретних пропозицій щодо змін міністр освіти і науки Андрій Бутенко не озвучив.

Раніше уряд уже пропонував переглянути правила надання відстрочки здобувачам освіти. Зокрема, 15 серпня 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13634, який передбачав зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Однак документ так і не ухвалили. Згідно з офіційною карткою законопроєкту, 16 липня 2026 року його відкликали та зняли з розгляду.

Отже, чинні правила надання відстрочки студентам залишаються без змін. Для запровадження нових обмежень необхідно ухвалити відповідні зміни до законодавства.

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