У Міноборони РФ натякнули, що миру не буде, і назвали завдання армії на 2026 рік

Очільник російського відомства каже, що російська армія продовжить воювати.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Білоусов

Андрій Білоусов / © Associated Press

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що ключовим завданням російської армії на 2026 рік стане збереження та нарощування набраних темпів наступу.

Таку заяву він зробив сьогодні, 17 грудня, виступаючи на розширеній колегії військового відомства.

З його слів, «досягнуті результати вимагають подальшого розвитку та системної роботи на всіх напрямках».

Білоусов підкреслив, що виконання поставленого завдання забезпечуватиметься за рахунок планомірної реалізації прийнятих рішень.

Раніше Володимир Путін заявив, що на всіх напрямках у зоні проведення так званої «Спеціальної військової операції» російські Збройні сили «збільшують темп наступу».

