У Міноборони розповіли, чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку

Мобілізація

Реклама

В Україні запроваджено систему автоматичного продовження більшості відстрочок від мобілізації. Тепер громадянам не потрібно особисто подавати документи до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий у коментарі РБК — Україна.

За його словами, оновлений механізм стосується понад 700 тисяч українців.

Реклама

«Переважна більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично — це понад 700 тисяч людей. Якщо вся необхідна інформація вже є в державних реєстрах, громадянину не потрібно нічого робити», — пояснив Берестовий.

Він зазначив, що ТЦК більше не приймають заяви на продовження відстрочки. Подати запит можна через мобільний застосунок «Резерв+», а за відсутності технічної можливості — у будь-якому ЦНАПі.

«Ми зменшуємо навантаження на територіальні центри, щоб вони могли зосередитися на головному — мобілізаційній роботі для потреб оборони», — додав представник Міноборони.

Кому відстрочку продовжать автоматично

Система автоматично поновлює відстрочки для осіб, чиї дані вже містяться в державних реєстрах. Нічого робити не потрібно, якщо громадянин належить до однієї з таких категорій:

Реклама

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю або повнолітньої дитини з інвалідністю І–ІІ групи;

ті, хто доглядають чоловіка, дружину чи батьків з інвалідністю І–ІІ групи;

самотні матері чи батьки, якщо інший із подружжя служить у ЗСУ;

студенти денної або дуальної форми навчання, докторанти;

наукові, науково-педагогічні й педагогічні працівники, що працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки;

родичі військових, які загинули або зникли безвісти;

родичі Героїв України, нагороджених посмертно;

особи, позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону.

Що змінилося з 1 листопада

Оновлені правила мобілізаційного обліку передбачають цифровізацію процесів та скорочення бюрократії. Частину процедур переведено до ЦНАПів, а паперовий документообіг поступово відходить у минуле.

Основна мета нововведень — зробити процес оформлення відстрочки швидким, прозорим і безконтактним, що, за словами Міноборони, також зменшить черги та ризики корупційних зловживань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ТЦК радить оформлювати відстрочку онлайн через «Резерв+» від 1 листопада, щоб уникнути черг у ЦНАПах.