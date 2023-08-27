У Мінприроди назвали величезну суму збитків, які завдала Росія довкіллю в Україні

Російська терористична армія завдала шкоди довкіллю в Україні на 2 трильйони гривень. Загалом від травня 2022 року сума збитків зросла у 5 разів.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природніх ресурсів Руслан Стрілець.

Українські природоохоронці ведуть облік щодо шкоди довкіллю, яку завдала російська терористична армія. У Міністерстві природи оприлюднили цифри, наголосивши, що вони не остаточні, оскільки підрахунок триває.

У травні 2022 року після звільнення Київщини Росія задала природі шкоди на суму 13,2 млрд гривень.

У серпні 2022 року сума збитків збільшилась до 395 млрд гривень.

У грудні після звільнення Харківщини, Херсона та через масовані ракетні удари по Україні окупанти завдали природі шкоди на 1,5 трлн гривень.

У серпні 2023 року сума збитків зросла до 2 трильйонів гривень. Через теракт на Каховській ГЕС тривають обрахунки.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Україна веде бої проти Росії за панування над стратегічно важливими газовими та нафтовими платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так званими "вишками Бойка".

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