У Мінреінтеграції дали поради, як не стати жертвою торгівлі людьми за кордоном: інфографіка

Від лютого цього року з України, за даними ООН, виїхало понад 9 мільйонів громадян.

Активізувались і торговці людьми. Зокрема, у місцях перетину кордону та у країнах, які приймають біженців. З огляду на це, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дало українцям поради, як не стати жертвою торгівлі людьми за кордоном.

Інструкцію з порадами відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі.

"Торгівля людьми (трафікінг) має різні форми: трудова та сексуальна експлуатація, втягнення у жебрацтво чи злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо. На жаль, більшість жертв не підозрюють про те, у що втягнуті", - зазначили у МінТОТ.

У зв'язку з цим українцям радять не довіряти незнайомцям і нікому не віддавати паспорт чи інші документи, що підтверджують особу, тримати їх копії окремо від оригіналів.



Як вберегтися від трафікінгу за кордоном? Поради в інфографіці:

Що робити, якщо людина загубилася за кордоном - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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