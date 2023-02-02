У Мінреінтеграції звернулися до українців із важливою заявою щодо обміну полонених

Процес звільнення з полону чи передавання тіл загиблих героїв залежить тільки від переговорів із протилежною стороною, агресоркою Росією. Будь-які публічні заходи, передавання даних про зниклих родичів неофіційним інтернет-ресурсам може зашкодити цьому процесу.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Іноді несвідомими діями громадяни можуть завдати шкоди перемовному процесу, а в гіршому випадку – і своїм близьким. За підбурюванням у чатах, де спілкуються рідні зниклих і полонених, можуть стояти ворожі спецслужби, які намагаються посіяти розбрат у нашому суспільстві. Для України кожен зниклий чи полонений оборонець однаково цінний. Ми боремося і будемо боротися за повернення кожного з них!", - сказав уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У Мінреінтеграції зауважили, що публічні заходи, зокрема проведення акцій, публікації у ЗМІ, не прискорять процес звільнення з полону чи передавання тіл загиблих героїв. У цій справі вирішальними є переговори з протилежною стороною.

"Не передавайте жодні дані незнайомим людям, а також неофіційним інтернет-ресурсам. Довіряйте лише офіційним структурам, які роблять усе для того, щоб ви якомога скоріше змогли побачити своїх рідних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня, коли Російська Федерація здійснила масовану терористичну ракетну атаку по українських містах, повинен був відбутись обмін полоненими. Але російська сторона відмовилася від проведення обміну, не повідомивши про причини.

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