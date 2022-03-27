У Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може вважатися вимушеним переселенцем

Лазебна зауважила, що питання того, хто є переселенцем, є важливим уточненням.
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто з українців може вважатися переселенцем в умовах війни, ку розв'язала Росія.
Про це вона розповіла під час телемарафону, який транслюється і на 1+1.
За її словами, вимушеним переселенцем може бути як той, хто переїхав до іншого регіону через війну, так і хто переселився у межах області.
"Дуже важливе уточнення. Це не обов'язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах одної області", – заявила Лазебна.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, скільки українців були змушені покинути свої домівки і тікати від війни.
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