У Мирнограда залишаються дні, у Покровська – тижні: МВА про евакуацію

Усіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, закликають не зволікати з евакуацією.

Влада Мирнограда Покровського району на Донеччині закликала місцевих жителів не чекати, а негайно евакуйовуватися у безпечніші регіони.

Про це заявив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає "Радіо Свобода".

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"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", – сказав Третяк.

За його словами, у Мирнограді вже почали закриватися магазини й аптеки. Крім того, обстріли в місті стаються і вдень, "коли люди на вулицях". Також у Мирнограді діє посилена комендантська година: з 15:00 до 11:00.

Тому Третяк закликав всіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України.

"Тому що оце розмірковування "варто – не варто" тільки призводить до збільшення жертв", – наголосив очільник МВА.

Нагадаємо, місцева влада Покровська закликала жителів евакуюватися через наближення російських військ.

Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Мирноград закриваються магазини, виїжджають люди, але недавно ремонтували дорогу.

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