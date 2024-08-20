У Мирнограді будуть розшукувати батьків, які ховають дітей від евакуації

Деякі батьки намагаються приховати, що їхні діти залишилися в місті, і повідомляють, що вони вже давно виїхали.

У Мирнограді, що в Покровському районі Донецької області, планують провести перевірку домівок через випадки, коли батьки не повідомляють про дітей під час евакуації.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Третяк заявив, що є випадки, коли батьки ховають дітей під час евакуації. Він повідомив, що найближчим часом відбудеться нарада з поліцією, на якій обговорять, як знайти таких батьків і виявити їхню неправдиву інформацію про виїзд дітей. Третяк зазначив, що будуть проводити подомовий обхід, насамперед в районах міста, які постійно зазнають атак.

Лінія фронту проходить менш ніж за п’ять кілометрів від Мирнограда, де залишилося близько 16 тисяч людей. Керівник міської військової адміністрації сподівається, що до кінця тижня ця цифра зменшиться до десяти тисяч, але підкреслює, що неможливо примусово евакуювати людей.

Він закликав мешканців евакуюватися якомога швидше, оскільки ситуація буде тільки погіршуватися.

"Життя під постійними обстрілами, можливо, без води та без світла. Тому я звертаюся до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде", — сказав він.

Нагадаємо, 19 серпня керівник ОВА Вадим Філашкін оголосив про запровадження комендантської години в Мирнограді та Селидовому від 15:00 до 11:00.

Також очільник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що в Покровську цього тижня може бути запроваджена примусова евакуація дітей через наступ російської армії. Російська армія наближається до Покровська і місцевим жителям залишилося лише тиждень-два для евакуації. Сергій Добряк закликає особливо сім'ї з дітьми та людей похилого віку не зволікати з виїздом, оскільки ситуація швидко погіршується.

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