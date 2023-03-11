"У мішку на цементній підлозі": Медведчук у Росії розповів про "про найважчий день у житті"

Зрадник України, голова забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук поскаржився російським пропагандистам на "страждання", пережиті після затримання навесні минулого року.

Про це він розповів в ефірі "Першого каналу".

Медведчук описав "звірства", які до нього нібито застосовували українські сили. Зокрема, він пригадав про мішок на голові, лежання на бетонній підлозі та кілька місяців у наручниках. Фрагмент "одкровень" зрадника з'явився у мережі.

За словами зрадника, особливо вразила його зустріч із керівництвом СБУ після затримання.

"Кабінет начальника Департаменту контррозвідки СБУ, куди мене привезли в ніч з 12 на 13 квітня, після того, як увечері, близько 18 години, я був затриманий. Мене привезли туди в якомусь ковпаку, я не знав, де я перебуваю. Це я вже потім дізнався, що це за кабінет, я перебував у мішку, фактично, тому що я перебував у цьому мішку на цементній підлозі кілька годин, потім мене привели в цей кабінет, куди мене вели, я не знаю. Коли мішок зняли, - ви бачите по зачісці, - то переді мною стояв голова СБУ, на той момент Баканов, і керівник контррозвідки", – заявив Медведчук, коли його запитали, де було зроблено гучне фото, на якому зрадника одягнено у форму ЗСУ.

Кум президента РФ Володимира Путіна також заявив, що його затримали не співробітники СБУ, а територіальна оборона.

"Мене затримали не СБУ, а територіальна оборона. Затримали випадково. Мене, природно, впізнали, бо в Україні я досить відома особистість... Одягли наручники, натягли мішок і потягли до іншої машини. А потім я вже прибув у контррозвідку. Мабуть, викликали і все інше", – бідкався Медведчук.

Зрадник назвав день затримання "найважчим у житті", але змушений був зізнатися, що ні під час затримання, ні згодом ніхто його не бив. Натомість Медведчук розповів про інші "звірства" "київського режиму".

"Це був важкий день у моєму житті. Напевно, найважчий у моєму житті. 12 квітня... Фізичного насильства до мене не застосовували. Але все інше було... Я кілька місяців перебував у наручниках. Причому в наручниках вдень і вночі", – з посмішкою заявив зрадник.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. У квітні 2022 року він був затриманий під час спроби втечі з України та через певний час обміняний на 200 українських полонених.

Раніше колишній нардеп від "ОПЗЖ" та кум Путіна Віктор Медведчук, який за обміном перебуває в Росії, подав до суду проти Верховної Ради через те, що його позбавили депутатського мандата.