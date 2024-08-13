У міській забудові біля Торецька йдуть бої, у місті діють ДРГ: деталі від ЗСУ

Бої біля міста Торецьк, що на Донеччині, йдуть у міській забудові.

Про це повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян в ефірі "Радіо Свобода".

Йдеться про населені пункти Північне і Залізне, що щільно прилягають до самого Торецька. До міста інколи потрапляють диверсійно-розвідувальні групи, повідомив речник. За його словами, за минулий тиждень побільшала кількість російських військових, які здалися в полон.

Також читайте РФ сконцентрувалася на захопленні двох міст на Донбасі: експерт назвав цілі ворога

"Справа в тому, що зараз йдуть бої в міській забудові: це агломерація Північне-Залізне, і воно там підступає щільно до самого міста Торецьк. Тому бої йдуть в міській забудові, і, звісно, якісь диверсійно-розвідувальні групи можуть просочуватись крізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому найближчому тилу вести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються. Станом на тиждень, що минув, маємо таку статистику: трошки більше цих груп почало здаватися в полон. Це не суттєво, але така тенденція є", – розповів військовий.

За словами Олександра Бордіяна, ситуація на підступах до міста Торецьк – важка. Військовий каже, що операція ЗСУ в Курській області Росії поки ніяк не відобразилася на бойових діях на Торецькому напрямку. Натомість російська армія збільшила щільність ударів керованими авіаційними бомбами.

"На підступах до міста Торецьк ситуація так само важка, серйозна. Можемо говорити про те, що події в Курській області поки ніяк не впливають на щільність штурмів і обстрілів на нашому напрямку, тобто на Торецькому. Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів навіть керованими авіаційними бомбами збільшилася. Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів – тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів – так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта. Тобто, вона впала не значно, але вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", – заявив пресофіцер.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська дещо просунулися на Покровському і Торецькому напрямках, але темпи просування падають. У діях ворога починають виникати так звані тактичні та оперативні паузи, періоди активації стають рідшими, поки не зведуться нанівець.

Запеклі бої уздовж усього фронту! Найгарячіше на Покровському та Торецькому відтинку