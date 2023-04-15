У міській забудові - криваві бої: військові розповіли про оборону Бахмута

У Бахмуті на Донеччині тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Окупаційні війська армії Російської Федерації не залишають спроб повністю захопити місто.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Ворог продовжує зосереджувати зусилля в першу чергу на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові йдуть безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог прагне у що б то не стало взяти це неприступне місто-фортеця", - розповів Череватий.

Тим часом українські війська, наголошує представник ЗСУ, роблять все, аби завдати росіянам максимальної шкоди. За словами Череватого, українські захисники "сточують боєздатність ворога, вибивають його силу та моральний дух".

"Щодня, з кожним кутом цього міста вони успішно роблять це", - наголосив речник.

Бої в Бахмуті

Напередодні у ЗСУ розповіли, що українські захисники знищують у місті на Донеччині "елітні" війська росіян. Зокрема, йдеться про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнер".

Тим часом у британській розвідці повідомляють, що регулярні війська російського Міноборони покращили взаємодію з найманцями "Вагнера". Так, штурмові групи "вагнерівців" продовжують основний наступ через центр міста, а ПДС змінили частину підрозділів ПВК, які забезпечують північний та південний фланги операції.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті зауважують, що Збройні сили тримають Бахмут. Незважаючи на заяви росіян про протилежне. Бої у місті тривають. Наразі під контролем окупантів щонайменше 76,5% Бахмута.

В українському Міноборони, описуючи ситуацію в місті, називають її складною. Адже армія РФ намагається зрівняти Бахмут із землею. На цій ділянці фронту загарбники сконцентрували основні професійні сили і використовують велику кількість артилерії та авіації.

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