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У міськраді Маріуполя анонсували сьогоднішню евакуацію людей: деталі

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У міськраді Маріуполя анонсували сьогоднішню евакуацію людей: деталі

Getty Images

Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Із заблокованого російськими окупантами Маріуполя сьогодні вкотре спробують евакуювати мирне населення до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті". 

Про це повідомила Маріупольська міська рада. 

"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно. Молимося, щоб все спрацювало", - йдеться в повідомленні.

Заява Маріупольської міськради про евакуацію / ©
Заява Маріупольської міськради про евакуацію

Нагадаємо,  з території "Азовсталі" змогли вивести 20 поранених цивільних, вони мають потрапити у Запоріжжя.

Як повідомлялося, російські танки впритул обстрілюють багатоповерхівки у Маріуполі.

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