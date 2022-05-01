У міськраді Маріуполя анонсували сьогоднішню евакуацію людей: деталі

Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.
Із заблокованого російськими окупантами Маріуполя сьогодні вкотре спробують евакуювати мирне населення до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно. Молимося, щоб все спрацювало", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з території "Азовсталі" змогли вивести 20 поранених цивільних, вони мають потрапити у Запоріжжя.
Як повідомлялося, російські танки впритул обстрілюють багатоповерхівки у Маріуполі.
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