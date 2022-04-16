У міськраді Маріуполя назвали причини, чому не змогли евакуювати мирних мешканців

У міськраді Маріуполя назвали причини, чому не змогли евакуювати мирних мешканців

До зриву евакуації доклали руки місцеві депутати від ОПЗЖ.

Директор департаменту транспорту та зв'язку міськради Маріуполя Василь Клат розповів про зірваний план з евакуації мирних мешканців з міста.

Про це пише Маріупольська міськрада у телеграмі.

Так, зазначається, що після 2 березня розпочалися сильні обстріли. Було зупинено весь транспорт та розпочато підготовку автобусів до евакуації людей. Питання організації колон постійно тримав під контролем мер міста Вадим Бойченко. Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним.

"Першого дня евакуації автобуси виїхали. Замість обіцяного режиму тиші – сильні обстріли. Постійно зривалася евакуація людей до України. Ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути. В останні дні в депо ми зі співробітниками пересувалися перебіжками, пригинаючись від вибухів та шалених куль, стрибали в оглядові ями, щоб якось ухилитися від уламків", – згадує Клат.

Він також наголошує, що з’ясувалося, що маріупольські депутати фракції ОПЗЖ були причетні до зриву евакуації. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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