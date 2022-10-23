У містах Росії продовжують будувати лінії оборони – підготовка йде у Курську (фото)

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у області почали встановлювати посилені лінії оборони.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Третя лінія буде готова до 5 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що у Бєлгородській області встановили протитанкові споруди.

Фото/Telegram: Роман Старовойт

Фото/Telegram: Роман Старовойт

Фото/Telegram: Роман Старовойт

Оборонне укріплення "вагнерівців" на Луганщині

Російські найманці з ПВК "Вагнера" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське – поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

На супутникових знімках Maxar Technologies видно майже 2-кілометрове укріплення за межами населеного пункту. Сама споруда складається з чотирьох рядів цементних "пірамід", які мають перешкодити руху української техніці на схід.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, російські війська хочуть втримати території, захоплені ними до 24 лютого, тому будують укріплення, які вже отримали назву "лінія Вагнера".

У британській розвідці зазначили, що проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі контрнаступи Збройних сил України.

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