У місті Ірпінь під Києвом триває евакуація мирного населення: фото

Переважна більшість - це діти, жінки та пенсіонери.

У місті Ірпінь під Києвом 8 березня продовжується евакуація мирного населення, яке вже декілька днів перебуває фактично в облозі окупантів і де постійно йдуть бої.

Про це повідомляє ДСНС та публікує відповідні фото.

Зазначається, що людей з Ірпеня евакуюють до Києва.

"Ірпінь. Триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Допомогу надано майже 3 тис. цивільним. Роботи проводяться і надалі", - йдеться у повідомленні.

Раніше окупанти не давали мирним мешканцям змоги покинути місто і відкривали вогонь просто по людях. Так, 6 березня під час евакуації людей з Ірпеня окупанти відкрили обстріл, внаслідок чого загинула сім'я: мама, тато та двоє дітей. Люди були змушені ховатися під зруйнованим мостом.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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