"У місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах": Зеленський розповів російським ЗМІ про поточну ситуацію в Маріуполі

"У місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах": Зеленський розповів російським ЗМІ про поточну ситуацію в Маріуполі

Українські військовослужбовці не хочуть залишати місто.

У Маріуполі є українські військовослужбовці. Частину міста зайняли російські окупанти, які навіть не дають змоги забрати мертві тіла.

Про це в інтерв'ю російським виданням повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Усередині Маріуполя є наші війська. Всередину там, де вони можуть залізти, зайшли російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, котрі відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я їм говорю, що я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося... Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути, і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це”, — розповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що українські військовослужбовці не хочуть залишати місто, бо не можуть покинути поранених людей.

“Мало того, вони сказали: “Ми не кинемо вбитих”. Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи — їх ніхто не прибирає — російських солдатів та громадян України. Усіх. Наші військові не готові залишити навіть мертвих російських військових. Вийти і десь, вибачте, не хочу так говорити... Десь поховати, закопати як сміття — вони не готові. Причому, не офіцерів, а всіх”, — додав Володимир Зеленський.

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