У місті Токмак медиків примушують підписувати контракти з МОЗ Росії

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
У місті Токмак Запорізької області медиків примушують підписувати так звані "контракти".
Ці "документи" пов'язані з міністерством охорони здоров'я Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ від 5 квітня.
"Медичний персонал місцевих закладів охорони здоров'я примушують підписувати так звані "контракти" з МОЗ РФ", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Генштабі також повідомили, що російські військові продовжують блокувати окремий район Харківської області. В трьох населених пунктах окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їхнє затримання.
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