У місті закінчуються продукти, а ціни злетіли: яка ситуація в Маріуполі 1 липня

В окупованому Маріуполі закінчуються продукти та товари першої необхідності, а також спостерігається зростання цін на товари. Тим часом росіяни планують викрадати місцевий бізнес.
ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 30 червня.
- В окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності
В окупованому Росією Маріуполі вичерпано майже всі запаси харчових продуктів та товарів першої необхідності, російські окупанти зменшили постачання, в місті панує дорожнеча. У порівнянні з початком червня спостерігається зростання цін на основні групи товарів та зменшення обсягів “гуманітарної допомоги”.
- У Маріуполі настав останній день українського підприємництва: росіяни планують викрадати місцевий бізнес
В окупованому Маріуполі настав останній день українського підприємництва. Люди, які станом на 1 липня не отримають реєстрацію “молодої республіки”, втратять свій бізнес. Все майно українців окупанти можуть вилучити та передати у власність "республіки".
- Amnesty International зібрала докази, що Росія навмисно розбомбила театр з мирними мешканцями у Маріуполі
Результати розслідування міжнародної організації Amnesty International показали, що військові РФ у березні знали про переховування сотень людей драмтеатрі Маріуполя та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.
Аби дійти такого висновку, організація опитала свідків, які вижили, вивчила численні фото, а також провела наукові розрахунки - була створена математична модель детонації вченим-фізиком, яка дозволила визначити потужність вибухів двох 500-кілограмових бомб, які скинули на театр російські окупанти.
Нагадаємо, з полону РФ Україна звільнила одного із захисників заводу "Азовсталь" киянина Володимира. Його наречена Аліна розповіла, як чекала коханого. Через переживання та нерви вона втратила дитину у квітні. На той момент дівчина вже не мала зв'язку з Володимиром.
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