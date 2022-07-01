У місті закінчуються продукти, а ціни злетіли: яка ситуація в Маріуполі 1 липня

У місті закінчуються продукти, а ціни злетіли: яка ситуація в Маріуполі 1 липня

В окупованому Маріуполі закінчуються продукти та товари першої необхідності, а також спостерігається зростання цін на товари. Тим часом росіяни планують викрадати місцевий бізнес.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 30 червня.

В окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності

В окупованому Росією Маріуполі вичерпано майже всі запаси харчових продуктів та товарів першої необхідності, російські окупанти зменшили постачання, в місті панує дорожнеча. У порівнянні з початком червня спостерігається зростання цін на основні групи товарів та зменшення обсягів “гуманітарної допомоги”.

У Маріуполі настав останній день українського підприємництва: росіяни планують викрадати місцевий бізнес

В окупованому Маріуполі настав останній день українського підприємництва. Люди, які станом на 1 липня не отримають реєстрацію “молодої республіки”, втратять свій бізнес. Все майно українців окупанти можуть вилучити та передати у власність "республіки".

Amnesty International зібрала докази, що Росія навмисно розбомбила театр з мирними мешканцями у Маріуполі

Також читайте Російські окупанти вбили в Україні 343 дитини - Офіс генпрокурора

Результати розслідування міжнародної організації Amnesty International показали, що військові РФ у березні знали про переховування сотень людей драмтеатрі Маріуполя та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.

Аби дійти такого висновку, організація опитала свідків, які вижили, вивчила численні фото, а також провела наукові розрахунки - була створена математична модель детонації вченим-фізиком, яка дозволила визначити потужність вибухів двох 500-кілограмових бомб, які скинули на театр російські окупанти.

Нагадаємо, з полону РФ Україна звільнила одного із захисників заводу "Азовсталь" киянина Володимира. Його наречена Аліна розповіла, як чекала коханого. Через переживання та нерви вона втратила дитину у квітні. На той момент дівчина вже не мала зв'язку з Володимиром.

Росіяни розтрощили університет на очах ректора! Історія Миколи Трофименка з Маріуполя

Читайте також: