У місті зростає смертність через нестачу води, їжі та ліків: яка ситуація в Маріуполі 7 липня

В окупованому Росією Маріуполі не вистачає їжі, відсутні вода та світло, зростає смертність. Росіяни зносять пошкоджені житлові будинки навіть без попередження їх мешканців. Місто зруйноване настільки, що відбудувати його коштуватиме понад $14 млрд.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 6 липня.

"У братських могилах ховають не тільки загиблих від бомб": радник мера Маріуполя про смертність у місті

У тимчасово окупованому Маріуполі смертність населення зросла у 4 рази порівняно з періодом до 24 лютого. Це пов'язано з нестачею води, їжі, ліків та лікарів. А через це збільшується навіть кладовище там, де братські могили. І вже в тих братських могилах ховають не тільки тих, хто загинув від російських бомб, а й тих, хто сьогодні вже гине від російської окупації напряму без воєнних дій

Не дали забрати речі: у Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок

У Маріуполі російські окупанти без попередження знесли будинок на вулиці Троїцькій. Загарбники навіть не дозволили мешканцям забрати вцілілі речі.

У селищі на околиці Маріуполя населення бунтує через відсутність води і світла

У селищі Волонтерівка на околиці Маріуполя виник громадський бунт населення через відсутність води, світла та відсутність вирішення проблем окупаційною "владою", що діє на цій території. Там живуть 500 людей та 200 дітей. Окрім того, чоловіків утримують в фільтраційній колонії в Сєдово та Козацькому.

Відбудова Маріуполя стане у понад $14 млрд – мер

Відбудова Маріуполя, який тимчасово перебуває під окупацією російської армії, коштуватиме понад $14 млрд. Повне відновлення міста займе 7-10 років. Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

Через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів.

Кумівство, хабарництво, рекет: як окупанти наживаються на так званому "відновленні" Маріуполя

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В окупованому Маріуполі російські загарбники прикриваючись "відновленням" міста продовжують грабувати місцевих та встановлювати свої правила для бізнесу, як у 90-ті роки.

"Кумівство, хабарництво, рекет. Все спрямовано на власне збагачення. Вулична (стихійна) торгівля. Відтепер не де завгодно, а лише в узгоджених з "адміністрацією" окупантів місцях. Тому, що сформовані комісії з числа псевдополіції, податкової та адміністрації, які мають штрафувати та карати. В реальності, ти просто маєш дати хабар або в райадміністрації, або в міській адміністрації", - розповів радник мера Петро Андрющенко.

У Маріуполі дітям не вистачає їжі, а готують її просто на вулиці

В окупованому Росією Маріуполі немає достатньої кількості їжі для дітей. Продукти готують просто на вулиці. Окрім того, що їжі не вистачає, її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються в неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання.

Окупанти намагалися вибити брехню про командирів "Азову" – звільнений захисник Маріуполя розповів про жахи полону

Історія "Торка" заслуговує на окремий фільм чи серіал: Боєць їхав в авто, яке на мосту перекинулось в річку. Хлопець виплив. Стікаючи кров’ю, під обстрілами, він діставався до "Азовсталі" уплав.

Він розповів, що окупанти намагалися вибити з військовополонених "азовців" неправдиві свідчення про командирів полку — Дениса Прокопенка ("Редіса") та його заступників Святослава Паламара ("Калину") і Богдана Кротевича ("Тавра").

Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники розпочали нову спробу прихованої мобілізації. Тепер намагаються зробити це через роботу в МЧС так званої "ДНР".

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