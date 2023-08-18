МО РФ заявило про нібито атаку українського морського дрону на кораблі Чорноморського флоту

У Росії стверджують, що нібито український морський дрон не досяг своєї цілі та був знищений.

У російському Міністерстві оборони заявили про нібито атаку українського морського дрону на кораблі російського Чорноморського флоту ввечері 17 серпня.

Про це йдеться у повідомленні Telegram МО РФ.

У повідомленні вказується, що нібито український морський дрон не досяг своєї цілі та був знищений.

"Сьогодні о 22:55 Збройними силами України здійснено безрезультатну спробу атакувати морським безекіпажним катером (морський дрон - ред.) кораблі Чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морський дрон нібито був знищений сторожовим кораблем "Питлівий" та патрульним кораблем "Васілій Биков".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму і облаштовують оборонні позиції.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок атаки на великий десантний корабель "Оленегорський горняк" морськими дронами, його найімовірніше, виведуть з експлуатації та посадять на мілину.

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