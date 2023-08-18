Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

МО РФ заявило про нібито атаку українського морського дрону на кораблі Чорноморського флоту

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МО РФ заявило про нібито атаку українського морського дрону на кораблі Чорноморського флоту

У РФ заявили про нібито атаку українського морського дрону

У Росії стверджують, що нібито український морський дрон не досяг своєї цілі та був знищений.

У російському Міністерстві оборони заявили про нібито атаку українського морського дрону на кораблі російського Чорноморського флоту ввечері 17 серпня.

Про це йдеться у повідомленні Telegram МО РФ.

У повідомленні вказується, що нібито український морський дрон не досяг своєї цілі та був знищений.

"Сьогодні о 22:55 Збройними силами України здійснено безрезультатну спробу атакувати морським безекіпажним катером (морський дрон - ред.) кораблі Чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морський дрон нібито був знищений сторожовим кораблем "Питлівий" та патрульним кораблем "Васілій Биков".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму і облаштовують оборонні позиції.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок атаки на великий десантний корабель "Оленегорський горняк" морськими дронами, його найімовірніше, виведуть з експлуатації та посадять на мілину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
103
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація