У Молдові на тлі ударів РФ по Україні заговорили про дефіцит електроенергії

У Молдові заговорили про дефіцит електроенергії після того, як Україні довелося зупинити її експорт через обстріли РФ по енергетичних об'єктах.

Про це заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, інформує NewsMaker.

За його словами, контракти на постачання електрики, укладені Energocom, не зможуть забезпечити все споживання від 7:00 до 23:00. У зв'язку з цим жителів Молдови закликають економити.

"Я звертаюся до всіх компаній та бізнесу – відключайте декоративне освітлення, рекламу, змінюйте години роботи, використовуйте генератори там, де це можливо. Кожен із вас, так само як він побудував свій бізнес, тепер може зробити свій внесок, щоб ми пройшли цей період", - висловився міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови.

Водночас він запевнив, що наразі жодних відключень електроенергії не планується і країна вже шукає нових постачальників.

До цього Молдова отримувала 30% електроенергії від України. Від 13 жовтня Румунія почала постачати електроенергію до республіки. Однак наразі поставки з Румунії не повністю покривають 30% електроенергії, які Молдова раніше отримувала від України.

Зауважимо, що після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням в Україні є складною. Громадян закликають максимально скоротити електроспоживання.

Насамперед енергетики закликають: у пікові години увечері та вранці звести його до мінімуму електроспоживання, а також не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, речник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що на тлі російської агресії в Україні і після того, як три ракети РФ порушили повітряний простір Молдови, влада ініціює придбання систем протиповітряної оборони (ППО).

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