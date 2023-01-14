У Молдові виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу: фото

Прикордонний патруль виявив уламки ракети 14 січня вдень в районі кордону з Ларгою (р. Брицені).

У Молдові в Бричанському районі, який межує з Україною, прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

Зазначається, що прикордонний патруль виявив уламки ракети сьогодні вдень в районі кордону з Ларгою (р. Брицені).

"Через обстріли України IGPF реалізував план дій на надзвичайних ситуаціях та збільшив кількість поліцейських патрулів на кордоні з Україною, спостерігаючи за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною", — йдеться у повідомленні.

Це вже не перший випадок, коли підчас масштабних ракетних обстрілів України уМолдові падають уламки ракет.

Нагадаємо, 5 грудня на території Молдови біля міста Бричень впала ракета. Її залишки у фруктовому саду виявив молдавський прикордонник під час масштабних ракетних обстрілів України.

Також у Молдові 31 жовтня під час терористичних обстрілів України впала ракета, збита українською зенітною системою. Вона впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.

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