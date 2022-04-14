У Молдові заборонили георгіївську стрічку і символи Z і V: комуністи будуть оскаржувати закон

У Молдові заборонили георгіївську стрічку і символи Z і V: комуністи будуть оскаржувати закон

Документ ініціювала пропрезедентська партія "Дія і солідарність".

Парламент Молдови під час засідання 14 квітня ухвалив в останньому читанні законопроєкт про заборону георгіївської стрічки, а також символів Z і V.

Про це повідомляє молдовське видання Point.md.

Законопроєкт ініціювала проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), що підтримує президентку Майю Санду. Документ підтримали 53 депутати парламентської більшості. Він набуде чинності після підписання Санду.

Зазначається, що йдеться про заборону символіки та атрибутів, які пропагують війну Росії проти України, а також воєнні злочини та злочини проти людства.

УНІАН

Виготовлення, розповсюдження, продаж і публічне використання цих символів будуть каратися штрафами в розмірі до 28,7 тис. грн або до 60 год. громадських робіт.

Також читайте "Укрпошта" припиняє випуск поштових марок і маркованих конвертів з літерними номіналами V і Z

"В умовах війни в Україні почастішали випадки використання на території Республіки Молдова символів, які використовуються у цій війні, які підтримують агресію, виправдовують та прославляють її. Використання таких символів побічно пропагує війну, веде до соціальної напруженості та створює передумови для розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - заявив депутат та автор пложень Ліліан Короп.

Своєю чергою, депутати від "Блоку комуністів і соціалістів" заявили, що оскаржуватимуть закон у Конституційному суді, пише видання NewsMaker.

Очільник комуністів Володимир Воронін, виступаючи з трибуни парламенту, назвав ініціативу PAS "ганьбою" і заспівав рядок із пісні "Нема в Молдові сім’ї такої, де не було б свого героя".

Як повідомлялося, у столиці Киргизстану Бішкеку почали боротися з водіями, що приклеїли на свої автомобілі наліпки з літерою Z на знак підтримки російських окупантів в Україні. З порушників стягують штраф, а машину відправляють на штрафстоянку.