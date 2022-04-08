День перемоги та символи окупантів - під забороною: Латвія й Молдова заборонили російську пропаганду

День перемоги та символи окупантів - під забороною: Латвія й Молдова заборонили російську пропаганду

Уряди країн вже ухвалили відповідні заборони.

Країни світу засуджують вороже вторгнення Росії на територію України, тому накладають відповідні санкції на країну-агресорку та підтримують українців.

Зокрема, Сейм Латвії заборонив святкувати День перемоги. Замість цього, 9 травня у країні вшановуватимуть пам'яті загиблих від війни Росії проти України.

У цей жалобний день у Латвії заборонять проводити масові розважальні та святкові заходи, а 8-9 травня у країні заборонять запускати феєрверки, пише Delfi.

Тим часом у Молдові уряд заборонив георгіївську стрічку, а також символи окупантів "Z" та "V", які використовують російські військові під час ворожого вторгнення до України, пише Newsmaker.

Якщо ж хтось у країні порушить цю заборону, то буде сплачувати штраф. Фізичним особам загрожує штраф до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - штраф до 18 тисяч леїв ($980).

Нагадаємо, Верховна Рада 1 квітня ухвалила законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористкою.

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