У МОН повідомили, у якому форматі будуть завершувати навчальний рік університети та коледжі

У МОН повідомили, у якому форматі будуть завершувати навчальний рік університети та коледжі

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти, залежно від безпеки у регіоні відновити та здійснювати освітній процес очно, у змішаній формі чи дистанційно.

МОН надіслало керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти всіх форм власності та сфер управління листи-рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року в умовах війни, яку розв'язала РФ проти України.

Про це інформує пресслужба МОН.

"З урахуванням особливостей стану території та перебігу військових дій, МОН рекомендує керівникам навчальних закладів відновити та здійснювати освітній процес очно, у змішаній формі чи дистанційно. Важливо встановити зв'язок з усіма працівниками та здобувачами освіти, а також допомогти їм включитися в процес освіти з урахуванням місця перебування", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що якщо освітній заклад розташований в зоні проведення активних бойових дій і не може відновити освітній процес, студенти можуть дочекатися відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших вишах у межах внутрішньої академічної мобільності або вчитися самостійно.

"Для претендентів на освіту невипускних курсів, у разі неможливості виконання індивідуального навчального плану 2021/22 навчального року в повному обсязі, рекомендується внести зміни до індивідуальних навчальних планів та здійснити перенесення частини освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик)", - пояснюють у МОН.

Для студентів випускних курсів мають забезпечити виконання навчального плану з урахуванням визнання результатів неформальної та інформаційної освіти, а також академічної мобільності.

"Дострокове завершення навчального року для них є неприйнятним, оскільки це означає неможливість своєчасного отримання документа про освіту. Для претендентів на освіту випускних курсів необхідно провести атестацію у встановлені терміни та забезпечити своєчасну видачу документів отримання відповідного рівня освіти. За неможливості проведення атестації претендентів у традиційному форматі, рекомендуємо провести атестацію дистанційно", - йдеться в повідомленні.

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У Міносвіти заявляють, що нині вживаються необхідні заходи для тимчасового переміщення деяких професійних установ передвищої та вищої освіти, що дозволить відновити освітній процес.

"Якщо окремі установи не будуть переміщені та не відновлять освітній процес, МОН вживатиме заходів для забезпечення продовження та завершення навчання претендентів на освіту, зокрема, зі збереженням місць навчання за державним (регіональним) замовленням", - наголошують у МОН.

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