У МОН відповіли, чи відправлять учнів цього року на дистанційку

Школи на сьогодні активно готуються до таких ситуацій.

В Україні 1 вересня стартував новий навчальний рік. У Міносвіти не виключають, що школярам доведеться перейти на дистанційну форму навчання.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.

Ймовірність змішаного навчання спровокована тим, що Росія, як і торік, обстрілюватиме енергетичну інфраструктуру нашої держави восени та взимку.

"Ми очікуємо, як і попереджає уряд та Міноборони, на можливі обстріли енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії", – заявив Сташків.

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За його словами, школи на сьогодні активно готуються до таких ситуацій. Зокрема, у навчальних закладах купують і підключають генератори.

"Якщо школи не матимуть генераторів, будуть змушені перейти на дистанційну форму, аби учні мали доступ до освіти", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що у Києві спалахнув черговий мовний скандал за участі вчительки. Вона розмовляла російською з дітьми, а також закликала їх до розуміння того, що у школі двоє нових викладачів – чоловік, який одружений, і "малодєнькая дєвачка".

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