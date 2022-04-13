У моргах Дніпра понад 1,5 тисячі трупів російських солдатів: їх ніхто не хоче забирати

У моргах Дніпра понад 1,5 тисячі трупів російських солдатів: їх ніхто не хоче забирати

У міськраді закликають матерів загиблих забрати тіла.

У моргах міста Дніпра знаходиться понад півтори тисячі трупів російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко в інтерв'ю "Настоящее время".

За його словами, тілами забиті чотири рефрижератори. Лисенко закликав російських матерів забрати загиблих.

"Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя... Як би там не було, але це чиїсь діти. Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - сказав заступник мера Дніпра.

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Нагадаємо, у Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили п'ятеро рятувальників. Усі вони перебувають в лікарнях міста з осколковими пораненнями. "Найважчу" пацієнтку, пресофіцерку ДСНС Євгенію Дудку, лікарям вдалося стабілізувати.

П’ятьох ДСНСівців, які потрапили під ракетний обстріл у Дніпрі, рятують медики

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