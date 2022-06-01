У моргах міста досі залишаються тисячі тіл: яка ситуація в Маріуполі 1 червня

Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. Росія почала анексію Маріуполя і видає російські паспорти.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 31 травня.

В Маріуполі окупанти почали “націоналізувати” безхазяйну техніку

Російські окупанти в Маріуполі почали “націоналізувати” безхазяйну техніку. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко. Як стало відомо, всі автівки, які окупанти знайшли в місті - пошкоджені внаслідок обстрілів і цілі - почали звозити на майданчик ринку “Азовський”.

Кількість загиблих у Маріуполі невідома - в моргах міста досі залишаються тисячі тіл

Кількість загиблих у Маріуполі може бути набагато більшою. Досі місцева влада називала число 22 тисячі людей. Але тільки цього місяця на Старокримському цвинтарі з‘явилося 25 нових секторів, повідомляють у міськраді. Тіла вбитих росіянами там вкладають у кілька шарів у довгі траншеї. А потім – "маскують" табличками як індивідуальні поховання. Під завалами, на стихійних цвинтарях та в моргах міста і досі залишаються тисячі тіл.

Фото: Associated Press

"Запахло 90-ми": у Маріуполі офіційно з’явились "рішали" – чим вони займаються

У Маріуполі з’явились "рішали", які за оплату розшукують та повертають жителям міста їхнє викрадене майно. Швидше за все, загарбники просто продають награбоване власникам задорого. Так, якщо майно жителя Маріуполя було розкрадене, "ви йдете до "правильної" людини в так званих райвідділках так званої міліції".

В Маріуполі окупанти почали оформлювати російські паспорти

В Маріуполі російські окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорту. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, для отримання паспорту РФ громадянам спочатку потрібно получити довідку про реєстрацію в Донецьку. Вже потім в Новоазовську подати документи в так званій міграційній службі “ДНР”.

Фото: Associated Press

На межі життя і смерті: унікальне відео, як гелікоптери долетіли до заблокованої "Азовсталі"

З'явилися унікальні кадри прольоту українських вертольотів до заблокованого Маріуполя, які перекидали допомогу захисникам міста на "Азовсталі". Операцію проводили спеціалісти ГУР Міноборони та полк "Азов". Відповідний ролик, який був зроблений ймовірно ще ранньої весни, опублікував офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Людмила Василівна з Маріуполя 23 дні разом із чоловіком перебувала в окупації. Весь цей час подружжя переховувалося в маленькому підвалі сімейного будинку, поки той не постраждав від бомби.

Будинок, у якому прожило 4 покоління – Людмила з Маріуполя про розтрощений дім своєї сім'ї

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