У Москві дітей нагороджували медалями з "осколків НАТОвських снарядів" (фото)

У Москві на дитячому фестивалі з карате переможців нагороджували медалями з "осколків НАТОвських боєприпасів".

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Осторожно, Москва".

У всеросійському фестивалі кіокусінкай (різновид карате) беруть участь діти 10-15 років із різних регіонів РФ. На турнірі помітили медалі із символікою злочинів окупантів в Україні – "V" та "Z".

Фото: t.me/ostorozhno_moskva

На зворотньому боці написано, що медалі "виготовлені ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів", якими "обстрілюють мирне населення міст Росії". Росіяни "забули", що Донецьк – це Україна, і його обстрілюють самі ж окупанти, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія примусово вивозить дітей з окупованих територій для "промивання мізків". За інформацією голови Луганської ОВА, скандальний глава Чечні Кадиров викрадає луганських дітей, "щоб виховувати з них вбивць".

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідмоляв, що відомо про 13 613 депортованих росіянами українських дітей.

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