У Москві ФСБ викликає українців на допити, обшукує квартири і нишпорить у телефонах

У Москві ФСБ викликає українців на допити, обшукує квартири і нишпорить у телефонах

До МВС та ФСБ Росії надійшла рознарядка ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві.

Українців, які проживають у Москві, викликають на допити до поліції, оглядають їхні мобільні телефони й обшукують квартири.

Про це повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Инфо" з посиланням на розповіді двох українців.

За інформацією видання, до МВС та ФСБ Росії надійшла рознарядка ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві.

Так, студент, який має українське громадянство, розповів, що як тільки РФ напала на Україну, його викликали до навчального закладу на розмову з представником ФСБ. Після цього хлопець вирішив виїхати з Москви до Риги. Він розповів, що у нього й інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину з них відвезли до відділку.

"Нас сфотографували, зняли відбитки пальців. Відбитки пальців за останній місяць у мене брали чотири рази і жодного разу не знайшли їх у базі даних. Ми пройшли якийсь опитувальник: як звуть, де вчишся. Опитування проводили поліцейські, потім їх змінив ФСБшник", — зазначив співрозмовник видання.

Йому та ще п'ятьом українцям виписали протоколи за статтею "дрібне хуліганство".

Громадянка України, яка працює у сфері обслуговування в Москві, розповіла, що її та її знайому викликали до поліції на опитування. Силовики оглянули їхні телефони і запитували, чи мають українці "заборонену літературу" та "націоналістичну символіку".

За даними російської служби "Радіо Свобода", відомо про ще 3 аналогічні випадки, що сталися з українцями, які живуть у Москві.

Нагадаємо, що РФ вигадала фейк про розробку біологічної і хімічної зброї в Україні. Ляшко просить ВООЗ пояснити, чому це неправда.

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