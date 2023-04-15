У Москві готуються до тривалої війни: влада вводить електронні повістки - розвідка Британії

У Кремлі готується до тривалої війни. Зокрема, задля цього в країні-агресорці мобілізуватимуть за допомогою електронних повісток.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що 11 квітня Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Це свідчить про те, що влада Кремля зможе вручати повістки в електронному вигляді.

У Міноборони Британії кажуть, що тепер, коли дані про призов окремих осіб у цифровому вигляді пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком імовірно, що влада каратиме ухилянтів, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та обмежуючи поїздки за кордон.

"Цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте У ЗСУ заявили про ймовірність ракетних ударів на Великдень

Відомо, що заходи набудуть чинності упродовж цього року. Попри це, Росія продовжує зміщувати акцент на наборі додаткових добровольчих військ.

Раніше британська розвідка повідомила, що російські війська активізували наступ на Бахмут у Донецькій області. Сили Міноборони країни-агресорки Росії та групи ПВК "Вагнера" покращили взаємодію.

Читайте також: