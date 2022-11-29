У Москві мобілізували окупанта, який не може ходити: лікарі порадили йому "пристосовуватись до окопу"

У Росії мобілізували 32-річного окупанта, який не може ходити. Коли чоловік заявив про свою проблему лікарям із військкомату, ті йому порадили "пристосовуватись до окопу".

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".

32-річному жителю Москви напередодні провели операцію із заміни колінного суглобу. Одразу після цього його призвали до військкомату і чоловік, не зважаючи на хворобу, прийшов туди. Московські медики визнали чоловіка придатним до військової служби. Після цього його відправили у Валуйки Бєлгородської області.

На кордоні з Україною стан в окупанта погіршився. Він не міг вилізти з окопу, проте медики у Валуйках дали йому лише знеболювальне та закликали "пристосовуватись до окопу, бо його ніхто не лікуватиме". Зараз дружина окупанта бідкається на те, що її чоловік може втратити ногу.

Мобілізація у Росії

Наприкінці вересня 2022 російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. До окупаційної армії хочуть призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб. Мобілізація у РФ супроводжується скандалами та бунтами окупантів. Військові російської армії нарікають на погане забезпечення та те, що їх не вчать, як правильно вбивати українців.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що сотні тисяч мобілізованих росіян не зможуть змінити ситуацію на фронті на користь РФ, оскільки вони зіткнулися із серйозним браком офіцерського складу та зимового обмундирування.

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