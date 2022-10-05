У Москві на військову службу призвали незрячого від народження чоловіка

В Росії масово роздають повістки людям з інвалідністю та важкими захворюваннями.

Мешканцю Москви, 34-річному Дмитру Клюквіну, який народився незрячим, вручили повістку у зв'язку з мобілізацією від військкомату Тімірязєвського району.

Про це повідомляє Mash.

Чоловік отримав повістку, попри те, що у 16 ​​років проходив медкомісію і отримав висновок: до служби не придатний.

Фото/Telegram: Mash

Як зазначає Mash, Дмитро вирішив таки з'явитися до військкомату, куди він піде "з палицею, як він завжди і ходить".

Нагадаємо, у Криму повістки видають онкохворим та людям з інвалідністю.

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