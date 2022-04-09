"У Москві навіть не могли уявити, що на 45-й день після їхнього вторгнення у Києві відбуватимуться такі події", - Зеленський

"У Москві навіть не могли уявити, що на 45-й день після їхнього вторгнення у Києві відбуватимуться такі події", - Зеленський

Українці героїчно боряться з окупантами, та не дають ворогу захопити країну.

Росія сподівалася швидко захопити всю Україну. Однак, замість перемог, на окупантів чекають лише поразки. Українська армія героїчно захищає країну від російських військових.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що на 45-й день війни, до столиці України приїжджають світові політичні лідери, зокрема британський прем'єр Борис Джонсон, канцлер Австрії Карл Негаммер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За словами президента, у Москві навіть не могли уявити, що у Києві відбуватимуться такі події.

"І це вже 45-й день нашої оборони від російської навали. Чи думали в Москві, що на 45-й день після їхнього вторгнення у Києві будуть відбуватись саме такі події? Ні, вони не могли це навіть уявити. А ми зробили це реальністю", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, президент зазначив, що українці обирають свободу та майбутнє, тому захищають і будуть захищати країну від окупантів.

"Ми всі разом – кожен українець, кожна українка, які 24 лютого і назавжди обрали сміливість. Обрали Україну. Обрали свободу і майбутнє", - наголосив президент.

У цьому ж таки відеозвернені Зеленський наголосив, що для європейських країн допомога Україні - це не просто моральний обов'язок, а і стратегія захисту.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 45-го дня війни

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