У Москві підірвали "шишку" з Горлівки: хто такий Армен Саркісян і до чого тут Україна

У Москві підірвали кримінального авторитета Армена "Горлівського" Саркісяна. Сусіди кажуть, що раніше бачили його по телевізору, а в момент вибуху чоловік був з охороною. Наразі відомо, що на місці загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Що відомо про замах і хто такий Армен Саркісян, якого ліквідували у Москві – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Підірвали кримінального авторитета з "ДНР"

У Москві підірвали кримінального авторитета з тимчасово окупованої Горлівки. 3 лютого в елітному ЖК “Алые паруса” в Москві прогримів вибух, внаслідок якого загинула одна людина та четверо постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих може бути президент Федерації боксу так званої "ДНР" та засновник батальйону "Арбат" Армен Саркісян.

За даними ЗМІ, консьєрж заявив, що вибуховий пристрій спрацював у момент, коли до холу зайшов мешканець будинку з охоронцями. Консьєрж впізнав загиблого, зазначивши, що раніше бачив його по телевізору.

Однак, офіційного підтвердження того, що жертвою став саме Саркісян поки немає. Наприклад, ТАСС повідомляє, що він перебуває в реанімації. А канал "112" стверджує, що Саркісяну внаслідок вибуху в Москві відірвало ліву ногу. Нині він у комі. Загиблий, ймовірно, охоронець Саркісяна. Також серйозні поранення отримали ще дві людини з його оточення. Про це повідомляють численні телеграм-канали.

Ба більше, за замахом кримінального авторитету з Донецької області Армена "Горловського" Саркісяна у Москві стоїть Служба безпеки України. Однак, наразі немає точної інформації, чи живий він чи був ліквідований внаслідок вибуху в ЖК у Москві 3 лютого. Про це "Телеграф" повідомляє, посилаючись на власні джерела. Подробиці цієї події встановлюються. Також у виданні зазначають, що під час вибуху постраждав охоронець Саркісяна Олег Касперович. Він госпіталізований у тяжкому стані. До речі, 49-річний Касперович перебував у базі "Миротворця".

Раніше СБУ та Нацполіція України задокументували злочини Саркісяна – кримінального авторитета з Донеччини, який переховувався на окупованій території та співпрацював із російськими силовиками.

Він входив до найближчого оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича та перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва під час Революції Гідності.

Після початку повномасштабної війни Саркісян створив на замовлення ФСБ збройне формування "Арбат", до якого залучав рецидивістів, засуджених за тяжкі злочини. Його угруповання воювало проти ЗСУ, а сам Саркісян курував вербування в’язнів на окупованій частині Донеччини. Контррозвідка СБУ також встановила, що через підконтрольні компанії він забезпечував окупантів пальним, тепловізорами та будматеріалами. За це йому заочно оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо пособництва державі-агресору та участі у незаконних збройних формуваннях.

Станом на 13:00 3-го лютого 2025 року стало відомо, що Армен Саркісян помер у лікарні від численних поранень, не приходячи до тями. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, 3 лютого в елітному московському ЖК "Алые паруса" пролунав вибух. Попередньо, розірвалася граната у холі будинку на першому поверсі. Без жертв не минулося.

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