У Москві почалася прихована мобілізація: влада масово вербує "добровольців"-росіян та іноземців

На війну звуть не лише москвичів, а й жителів інших регіонів країни.

Уряд Москви запустив кампанію із мобілізації на війну проти України.

Спеціально для цього було створено гарячу лінію та сторінку з інформацією про виплати, пільги та так звані заходи соціальної підтримки, передають місцеві пабліки.

Ті, хто "бажає" укласти контракт із Міноборони можуть скористатися функцією онлайн-запису.

Не лише на москвичів та жителів нших регіонів РФ чекають у військкоматах країни. Також заяви приймають від іноземців – натомість їм обіцяють прискорене отримання російського громадянства.

Кремль зажадав залучити до збройних сил 400 тисяч контрактників і спустив відповідні рознарядки до регіонів у березні, писав Bloomberg з посиланням на власні джерела. Уряд Москви отримав завдання на пошук 27 тис. контрактників.

Нагадаємо, українські військові експерти зазначають,що плани Кремля мобілізувати до армії ще 400 тисяч осіб є нереалістичними. Командування РФ розуміє, наскільки складно вивчити і забезпечити всім необхідним стільки людей.

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