У Москві розмістили рекламу служби в армії мовами держав Середньої Азії

У Москві міграційний центр "Сахарово", що входить до структури МВС, розміщував у громадському транспорті рекламу служби в російській армії киргизькою, таджицькою та узбецькою мовами.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, фото закликів до заробітчан із Середньої Азії з'явилися у соціальних мережах у грудні.

У оголошенні трудовим мігрантам обіцяли спрощене здобуття російського громадянства.

Також читайте Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні

У прес-службі "Мосміськтрансу" підтвердили, що така реклама дійсно розміщувалася протягом двох місяців. Стверджується, що вона була замовлена міграційним центром.

Восени цього року Держдума РФ ухвалила закон, який спрощує отримання громадянства для іноземців, які підписали річний контракт із російською армією. Це сталося на тлі повідомлень про безпрецедентні втрати у війні з Україною та проблеми з оголошеною Путіним “частковою мобілізацією”.

Нагадаємо, часткова мобілізація в Росії, оголошена указом Володимира Путіна, спричинила паніку. Сотні тисяч російських чоловіків призовного віку намагалися сховатися від повісток.

Читайте також: