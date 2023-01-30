У Москві школярі зустрічали нового посла США з плакатами: "Америка – країна-терорист"

У Москві школярі "зустрічали" нового посла США в Росії. Діти вийшли на вулицю з плакатами "Америка – країна-терорист".

Про це пише 24 Канал.

Школярі на вулиці скандували: "Війна – бізнес США" та "Америка – країна-терорист".

На опублікованому відео можна побачити, що школярі стоять з плакатами "Навіщо ви приїхали?", "США – країна-нацист", "Навіщо підірвали Північний потік" та інші. Обличчя дітей були кам’яними, бо вони, напевно, навіть не розуміли, що відбувається.

Посол США на протестувальників не відреагувала. Вона вийшла з машини разом з російськими правоохоронцями та вирушила на зустріч із заступником міністра закордонних справ Сєргєєм Рябковим.

Зазначимо, що голова МЗС країни-терористки РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу та країни Балтії у, мовляв, розв'язуванні "жорсткої русофобської кампанії" у 2022 році й пригрозив розірвати дипвідносини.

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