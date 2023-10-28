У Москві солдат-строковик. якого везли до Севастополя, втік з військової частини

У Москві солдат-терміновик втік перед відправленням до військовий частини, що знаходиться у Севастополі. Спланувати втечу йому допоміг власний батько.

Про це пише Baza.

Зазначається, що увечері минулої п'ятниці колону військовослужбовців привезли автобусами до Павелецького вокзалу. Далі вони мали вирушити до Севастополя, у свою військову частину.

"Несподівано один із військовослужбовців — так званий Максим М вискочив із колони і з усіх ніг стартанув у бік Зацепського валу. Максим біг так швидко, що зловити його не змогли, проте переслідувачі помітили, як утікач застрибнув у білий джип і був такий. Перевірка показала, що білий джип – це преміальний Лексус і належить батькові Максима, Олексію", - йдеться у повідомленні.

Наразі втікача шукають.

Напередодні у Росії в Брянській області озброєний автоматом солдат-строковик втік із військової частини.