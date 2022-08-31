У Москві вирішили навчити українців "класичної української мови": уже готують підручник

У Москві вирішили навчити українців державної мови.
Для цього країна-агресорка вирішила написати для громадян України підручник для "вивчення класичної української мови".
Про це повідомив керівник Міністерства освіти РФ Сергій Кравцов, пишуть російські засоби масової пропаганди.
У Москві заявили, що вони підготують підручники для "вивчення класичної української мови". Ними нібито користуватимуться школярі в окупованих частинах Луганської та Донецької областей. Росіяни навчатимуть українців рідної мови по написаних у Росії методичках та навчальних планах.
У РФ також заявили, що вчителі уже "пройшли підвищення кваліфікації, щоб навчати дітей класичної української мови".
Нагадаємо, у Києві відкрилися безкоштовні курси української мови.
Читайте також:
- Не брюки, а штани, не наряд, а вбрання: 15 росіянізмів, які треба викинути зі свого модного лексикону
- Навіть дитячі казки: росіяни на окупованій Харківщині планують знищити усі українські книжки
- "Принципова позиція": талант "Шахтаря" зізнався, чому вирішив перейти на українську мову (відео)