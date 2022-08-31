У Москві вирішили навчити українців "класичної української мови": уже готують підручник

Для цього країна-агресорка вирішила написати для громадян України підручник для "вивчення класичної української мови".

Про це повідомив керівник Міністерства освіти РФ Сергій Кравцов, пишуть російські засоби масової пропаганди.

У Москві заявили, що вони підготують підручники для "вивчення класичної української мови". Ними нібито користуватимуться школярі в окупованих частинах Луганської та Донецької областей. Росіяни навчатимуть українців рідної мови по написаних у Росії методичках та навчальних планах.

У РФ також заявили, що вчителі уже "пройшли підвищення кваліфікації, щоб навчати дітей класичної української мови".

Нагадаємо, у Києві відкрилися безкоштовні курси української мови.

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